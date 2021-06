PSG : Un mercato 100% français, l'Euro en déclencheur ?

Dans : PSG.

Après la victoire de la France contre le Pays de Galles mercredi soir (3-0), Stéphane Bitton a estimé que certains compatriotes de Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe feraient beaucoup de bien au PSG.

Leonardo s’active déjà pour améliorer l’effectif du PSG. Après une finale et une demi-finale de Ligue des champions de suite, la mission du Brésilien est d’effacer les points faibles de l’équipe de Mauricio Pochettino. Le dossier le plus avancé est celui d’Achraf Hakimi. Le PSG veut faire venir le piston droit marocain mais l’Inter demande une somme colossale, proche des 80 ME. Selon l’éditorialiste de France Bleu, Stéphane Bitton, le directeur sportif brésilien devrait aussi piocher dans les joueurs de l’équipe de France pour se renforcer. Conquis par les prestations des deux parisiens, Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe, contre le Pays de Galles, le consultant a proposé dans sa chronique sur France Bleu de recruter d’autres joueurs de l’Équipe de France, notamment au milieu.

Bitton relance les dossiers Pogba et Kanté

« Je me suis laissé aller pendant le match de l’équipe de France, je me suis dit : “ah si certains faisaient partie de l’effectif du PSG !” Il y en a, ils y étaient : Adrien Rabiot, Kingsley Coman évidemment… Il y a des joueurs qui ne feraient pas de mal au Paris Saint-Germain : Paul Pogba ou Ngolo Kanté quand il sera de retour. Cela devrait donner des idées aux dirigeants du PSG. On va parler de ceux qui y sont au PSG. Parmi les meilleurs évidemment le Kid de Bondy sur sa lignée de fin de saison avec Paris, un but et une passe décisive. Il est en pleine bourre, il pourrait être l’homme de l’Euro. Et puis, j’ai bien aimé Kimpembe. Quand il est comme ça, concentré, bien dans son match, il est parfait. J’ai compris que Didier Deschamps savait le mettre en mode équipe de France. Il devrait s’en inspirer parfois quand il est sous le maillot du PSG », a estimé Stéphane Bitton sur les ondes de France Bleu Paris. Les rumeurs autour du double pivot de l’équipe de France (Pogba-Kanté) au PSG ressurgissent depuis plusieurs saisons. Et si le PSG retenait sa chance ?