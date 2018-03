PSG : Un mélange de Pogba et de Zidane, Paris doit le recruter

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Quasiment inconnu il y a un an de cela alors qu’il commençait à s’imposer au sein de la Lazio Rome, Sergej Milinković-Savić a pris une dimension incroyable ces derniers mois, et fait désormais partie des milieux de terrain les plus convoités d’Europe.

Parmi les candidats, on retrouve sans aucune surprise le PSG, qui cherche enfin un joueur référence au poste de sentinelle, alors que Thiago Motta connaît une saison blanche et se prépare à mettre un terme à son aventure de joueur à Paris. Pour faire venir le Serbe, il faudra certainement faire marcher à fond la planche à billets, mais cela en vaut la peine annonce Mateja Kezman. L’ancien attaquant du PSG est bien placé pour le savoir, puisqu’il est le représentant du joueur passé par Genk.

« C’est probablement la comparaison la plus facile à faire en matière de caractéristiques. Je respecte vraiment Pogba, soyons clair, mais je pense que Sergej est différent et meilleur que Pogba. Il a fait d’énormes progrès en six mois. S’il reste au top physiquement, il peut devenir le milieu le plus complet de la planète. Il a des attributs exceptionnels et vous ne trouverez aucun autre joueur dans le monde avec cette puissance, cette structure musculaire et cette taille, combiné avec cette technique et cette réflexion tactique. Il a une touche de Brésilien et, en quelque sorte, il me rappelle Zinedine Zidane. Il est le milieu le plus efficace en Europe en ce moment », a estimé Mateja Kezman dans le journal serbe Mozzart Sport. Des louanges qui ont de quoi faire rêver n’importe quel club européen…