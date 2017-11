PSG : Un joueur est indispensable à Paris... et ce n'est pas Neymar

Dans : PSG, Ligue 1.

La saison commence à peine, mais Edinson Cavani affole déjà les statistiques. Titulaire à la pointe de l’attaque parisienne face à Nantes, l’international uruguayen a inscrit ses 14e et 15e buts en Ligue 1 en 2017-2018. Des statistiques impressionnantes qui font de lui un joueur indispensable dans le système de jeu d’Unai Emery. Au-delà d’être indispensable, l’ancien attaquant de Naples n’a pas de réelle doublure et cela pose un vrai problème selon Ali Bernarbia.

Seul contre tous, Cavani continue à enchaîner les buts

« Si Cavani se blesse cette saison, le PSG n’a pas d’avant-centre. S’il y en a un qui démontre qu’il veut faire de Paris un grand club, c’est bien lui. Contre Nantes, il ne touche pas un ballon pendant 35 minutes et il a continué à être présent devant le but jusque-à fin du match pour marquer. Mais il n’a reçu aucun ballon que ce soit de Neymar, de Di María ou de Pastore. Le seul ballon qu’il a reçu, ça a fait but » a lancé l’ex-meneur de jeu du club parisien sur les ondes de RMC. Pour rappel, Edinson Cavani a inscrit 49 buts en 50 matchs toutes compétitions confondues la saison dernière sous le maillot du PSG. Pour l’instant, il est parti sur des bases similaires, pour le plus grand bonheur du staff et des supporters du club de la capitale…