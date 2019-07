PSG : Un joueur crâmé, Riolo expédie Neymar au Barça !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Entre ses blessures à répétition, ses polémiques extra-sportives et ses envies de départ pour Barcelone, Neymar fait parler de lui chaque jour. Et chaque semaine qui passe semble l’éloigner un peu plus encore du Paris Saint-Germain. Cela n’a évidemment pas échappé aux supporters franciliens, lesquels ne croient plus beaucoup à un avenir de Neymar dans la capitale française. Daniel Riolo est du même avis. Sur l’antenne de RMC, le journaliste a confié qu’il était sans doute préférable pour tout le monde que l’international auriverde fasse ses valises cet été, deux ans après son arrivée en provenance du Barça pour 222 ME.

« Je ne vois pas bien comment la situation pourrait se rétablir correctement et lui redevenir un joueur normal dans les à-côtés et extraordinaire sur le terrain. On a le sentiment qu’il n’est jamais vraiment arrivé au PSG. Je crois que le mieux est qu’il reparte comme il est arrivé, qu’il retourne à la maison-mère. Depuis 2015, par à-coups, c’est un joueur absolument extraordinaire, mais je n’exclus pas qu’il foute sa carrière en l’air à cause des à-côtés. Qu’il nous fasse une Ronaldinho, même si lui a quand même été Ballon d’or et champion du monde. Qu’il soit une sorte d’étoile filante. Le temps est en train de passer et il n'accroche pas le football. Le PSG doit tenter de négocier au mieux son départ avec le Barça » estime Daniel Riolo, qui verrait notamment d’un bon œil la venue de Philippe Coutinho, joueur qu’il apprécie tout particulièrement. Reste à voir quel deal Nasser Al-Khelaïfi parviendra à négocier.