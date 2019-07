PSG : Un gros indice pour l'avenir avec l'attitude de Neymar en Chine

Dans : PSG, Ligue 1.

Le Paris Saint-Germain a débuté sa tournée en Chine cette semaine, et profitera de ces 10 jours de présence pour disputer trois matchs, et peaufiner ainsi sa préparation.

Un passage bien évidemment lié au développement marketing et économique du club, dans un marché qui explose et que le PSG veut conquérir à tout prix avec ses stars. En contrepartie, les conditions d’entrainement sont tout de même délicates à cette période de l’année. Lors de leur premier entrainement, les Parisiens ont ainsi du faire face à des températures bien hautes et surtout une moiteur extrême.

Pas de quoi empêcher une séance légère, mais qui a tout de même fait fuir une partie du public, puisque seuls 200 des 700 invités pour la séance sont venus à Xixiang, raconte L’Equipe. Sportivement, les conditions n’étaient pas optimales non plus, avec un petit vestiaire pour 27 joueurs, et une pelouse repeinte en vert… la veille, et qui collait donc aux chaussures. Pas de quoi perturber Neymar, qui n’a pas pris part à l’entrainement collectif, et a simplement fait quelques courses et étirement, sans oublier de faire quelques jongles devant les invités V.I.P histoire d’épater la galerie, et de montrer qu’il jouait en tout cas pleinement le jeu de cette tournée asiatique avec le PSG à l’heure actuelle. Pas vraiment l'attitude d'un joueur mécontent, boudeur, ou désireux de forcer son club à le transférer.