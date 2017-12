PSG : Un gros bug à 25ME réglé au mercato ?

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

En quête rapide d’un renfort offensif lors du mercato estival 2016, le Paris Saint-Germain avait fait signer Jesé moyennant 25ME en provenance du Real Madrid. Mais bien vite il s’est avéré que l’attaquant espagnol n’avait plus réellement le niveau escompté et il a disparu des radars, s’installant sur le banc du PSG avant d’être prêté au bout de six mois à Las Palmas. Presque aussi transparent en Espagne qu’en Ligue 1, Jesé a de nouveau été confié aux bons soins d’un club lors du mercato d'été 2017, prenant cette fois la direction de Stoke City.

Cependant, l’ancien madrilène n’a pas fait mieux en Premier League où il ne joue plus depuis la mi-septembre. Alors forcément, le Paris Saint-Germain, qui a encore presque quatre ans de contrat avec Jesé, fait le forcing pour essayer de trouver une solution cette fois durable et surtout définitive. Et les regards se tournent de nouveau vers la Liga où le Bétis Séville, actuel 11e du Championnat, pourrait faire une offre afin de s’attacher les services de l’attaquant du PSG. La presse sportive andalouse affirme que Quique Setien, ancien coach de Las Palmas désormais au Bétis, serait très tenté de réclamer à ses dirigeants qu’ils négocient avec le club de la capitale la venue de Jesé. Nul doute que le Paris Saint-Germain ne se montrera pas trop gourmand, reste à savoir si l’attaquant de 24 ans consentira lui à réduire son salaire, le Bétis Séville n’ayant évidemment pas les moyens financiers du PSG.