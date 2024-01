PSG ‍: Un grand talent belge tape dans l’œil de Luis Campos

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Privé de Nuno Mendes depuis le début de la saison, le PSG pourrait recruter un latéral gauche cet hiver afin de suppléer Lucas Hernandez. Luis Campos a déniché un grand talent en Belgique.

Lors de la première partie de saison, les choix de Luis Enrique ont été très restreints au poste de latéral gauche. Nuno Mendes étant blessé depuis le début de la saison, l’entraîneur du Paris Saint-Germain a systématiquement aligné Lucas Hernandez à ce poste. Le retour de l’international portugais est espéré dans les prochaines semaines, mais Nuno Mendes est un joueur fragile sur lequel le PSG ne peut pas compter avec certitude. C’est pourquoi Luis Campos envisage très sérieusement de recruter un latéral gauche lors de ce mercato hivernal.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Maxim De Cuyper (@maxim.decuyper)

Un joueur méconnu du grand public est dans le viseur du coordinateur sportif parisien, selon les informations du média belge Walfoot : Maxim de Cuyper. Titulaire indiscutable à Bruges, l’international belge (8 sélections) de 23 ans est une cible du PSG pour ce mois de janvier. Il faut dire que Maxim de Cuyper s’impose en ce début de saison comme l’un des meilleurs joueurs européens à ce poste. Les statistiques sont très parlantes : le latéral belge a déjà distribué 10 passes décisives depuis le début de la saison en 31 matchs toutes compétitions confondues.

Le PSG très intéressé par Maxim de Cuyper

La qualité de la patte gauche de Maxim de Cupyer ne fait aucun doute et a séduit l’état-major parisien, qui envisage sérieusement de soumettre une offre à Bruges cet hiver. Un transfert en ce mois de janvier reste improbable car le club belge a fait revenir son latéral gauche de prêt il y a seulement six mois. Le site Walfoot.be précise que pour l’heure, « on ne sait pas combien le PSG est prêt à mettre sur la table ». Mais il faudra sans doute proposer bien plus de 10 millions d’euros pour s’attacher les services du n°55 de Bruges, qui crève l’écran en ce début de saison au point d’attirer l’attention des plus grands clubs européens.