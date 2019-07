PSG : Motta reviendra pour gagner la C1, tant pis pour Tuchel

Dans : PSG, Ligue 1.

En désaccord avec Antero Henrique, Thiago Motta n’a pas changé d’avis après sa discussion avec le nouveau directeur sportif Leonardo.

Le jeune technicien, qui entraînait les U19 du Paris Saint-Germain, a décidé de quitter le club de la capitale après sept ans et demi de collaboration. Pas de quoi nourrir des regrets. « Non, aucun, car la porte est toujours ouverte, a expliqué l’Italo-Brésilien à L’Equipe. C'était le bon choix à ce moment. Je vais me mettre en condition pour, pourquoi pas, faire mon retour un jour sur le banc de touche du PSG. » En effet, Thiago Motta n’a jamais caché son rêve d’entraîner les Parisiens, lui qui espère les mener jusqu’au sommet européen.

« Le PSG, c'est ma maison. C'est là que je suis resté le plus longtemps. J'y ai gagné beaucoup de titres en tant que joueur, mon ambition est d'en gagner d'autres, dont la C1, avec ce club comme entraîneur, a annoncé l’ancien joueur du FC Barcelone. Si je dois commencer de zéro dans un autre club je le ferai mais, pour moi, au PSG, ce serait plus simple. » Et tant pis si ses ambitions affichées dérangent l’actuel coach Thomas Tuchel, qui n’apprécie pas les sorties médiatiques de Thiago Motta.

Motta répond à Tuchel

« Je sais qu'il s'est plaint de mon interview à la Gazzetta dello Sport. Il n'a pas aimé que je puisse dire que j'aimerais entraîner un jour le club. Je l'ai su et j'ai trouvé cela un peu bizarre car, s'il voulait en parler, il savait où me trouver », a lâché l’ex-sentinelle du PSG, qui s’apprête à passer son diplôme UEFA Pro afin de « faire douter Nasser pour qu'il me voie comme un candidat pour entraîner l'équipe première (sourire). »