Dans : PSG.

Plus que jamais dans le viseur du PSG en raison de la fin de contrat de Thiago Silva, Kalidou Koulibaly a un fervent partisan dans les rangs du club parisien.



Problèmes économiques dans le monde du football ou pas, Naples sera un négociateur coriace dans le cadre du possible transfert de Kalidou Koulibaly au PSG. Le défenseur central surpuissant plait beaucoup à Leonardo, qui en voit d’ores et déjà le successeur de Thiago Silva pour les années à venir. Ce n’est d’ailleurs pas pour rien que le capitaine brésilien attend vainement des nouvelles de sa prolongation. A 35 ans, il ne fait plus partie du paysage pour la saison prochaine, et sera donc libre de se trouver un nouveau club. Même si Kimpembe démontre qu’il peut être utile à l’équipe, le PSG cherche un nouveau ténor pour épauler Marquinhos, qui entend bien se stabiliser en défense centrale une bonne fois pour toutes.

Dans ces conditions, l’attaque pour faire venir Koulibaly semble inévitable. Même si Naples entend bien récupérer quasiment 100 ME sur cette opération, et que le PSG est prêt à monter jusqu’à 80 ME. Une histoire de gros sous qui dépasse bien évidemment Idrissa Gueye, mais le Sénégalais en a néanmoins profité pour donner son avis sur cette possible arrivée. Et pour le milieu de terrain, voir son compatriote débarquer à Paris serait une vraie bonne nouvelle. Pour lui, et pour le PSG.



« Je n’en ai encore parlé avec personne, à part un de mes coachs qui m’a envoyé un message en me disant que ça serait super. Oui, bien sûr, ça serait super pour lui et surtout pour le club. Ce serait super pour moi aussi d’avoir un autre Sénégalais dans le club. Je m’entends très bien avec lui. Je l’appelle "mon général". Je pense que s’il vient ici, ce sera une bonne chose pour lui », a confié à Canal+ Afrique un Gana Gueye qui dévoile en tout cas le surnom de Koulibaly au Sénégal. Le mercato offrira-t-il un « Général » pour la défense du PSG ?