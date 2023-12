PSG ‍: Un flop veut partir, Luis Enrique bloque tout

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG aura du travail cet hiver lors du marché des transferts. Certains joueurs, en manque de temps de jeu, envisagent un départ du club de la capitale.

A Paris, le travail a été fait en cette première partie de saison. Tout n'est pas encore parfait mais Luis Enrique a pu prendre le pouls de son groupe et faire quelques tests. L'Espagnol veut encore que son effectif s'améliore en fonction de ses principes de jeu. Et la concurrence est forte au PSG. Certains joueurs ont peu de temps de jeu et envisagent désormais un départ. C'est notamment le cas de Carlos Soler. Peu en vue et pas véritablement adapté à un club comme le Paris Saint-Germain, l'ancien de Valence cherche apparemment une porte de sortie mais...

Carlos Soler, départ forcé au mercato d'hiver ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Carlos Soler (@carlos10soler)

Selon les informations de L'Equipe, l'international espagnol veut partir du PSG mais le club de la capitale compte sur lui et ne veut pas s’en séparer cet hiver. Reste à savoir si cela sera suffisant pour arranger la situation. Luis Enrique veut compter sur tout son groupe et devrait donner du temps de jeu à tout le monde, surtout lors d'une seconde partie de saison qui s'annonce chargée et mouvementée. Auteur de 14 matchs cette saison toutes compétitions confondues, Carlos Soler n'a marqué qu'un but et délivré 2 passes décisives. Un bilan famélique pour un joueur qui aspire à jouer l'Euro 2024 en fin de saison. L'arrivée de Gabriel Moscardo en provenance du Corinthians ne devrait pas arranger la situation pour Carlos Soler. Le marché des transferts s'annonce encore long et tout semble envisageable malgré la position du club de la capitale à l'instant T.