PSG : Un duel à trois pour ce crack à 50 ME !

32 buts, 18 passes décisives Avec de telles statistiques, Bruno Fernandes a braqué les projecteurs sur lui à l’approche du mercato. Longtemps annoncé sur les tablettes de Manchester City, le milieu du Sporting Portugal a de nombreux prétendants à travers l’Europe. Et à en croire les informations obtenues par le Correio da Manhã, ce sont désormais trois clubs qui se disputent la bataille finale pour s’attacher les services du joueur de 24 ans.

En effet, le média portugais affirme que le Paris Saint-Germain est bel et bien intéressé par Bruno Fernandes, au même titre que l’Atlético de Madrid et Manchester United. Pour rappel, A-Bola affirmait samedi que les Colchoneros avaient d’ores et déjà proposé 50 ME plus 10 ME de bonus au Sporting Portugal pour Bruno Fernandes. Reste à voir si ce prix sera jugé comme satisfaisant par la direction portugaise. Et surtout, quelle écurie le natif de Maia, qui évolue principalement dans un rôle de numéro dix au Sporting, souhaitera rejoindre lors du mercato estival.