PSG : Un départ surprise et 6 ME dans les caisses ?

Doublure de Keylor Navas depuis son arrivée au Paris Saint-Germain en 2019, Sergio Rico pourrait bien changer d’air lors du prochain mercato estival.

Pendant de longues années, le club de la capitale française a eu des soucis avec ses gardiens de but. Il faut dire que Salvatore Sirigu, Alphonse Areola ou Gianluigi Buffon n’ont jamais réussi à faire l'unanimité dans la cage francilienne. Pour tenter de régler définitivement ce problème, Leonardo avait décidé de débourser 15 millions d’euros pour recruter Keylor Navas du côté du Real Madrid il y a un an et demi. Un recrutement qui paraissait plutôt bon, malgré l’âge de l'international costaricien. Sauf qu’au final, c’est bien plus qu’un bon recrutement, c’est une excellente affaire que Paris a réalisé avec Navas. Tout simplement parce que le portier de 34 ans est l’un des joueurs les plus importants de l’effectif de Mauricio Pochettino. Si des attaquants comme Neymar ou Kylian Mbappé s’occupent de marquer des buts, de l’autre côté du terrain, Navas est irréprochable. Match après match, il confirme son statut de top gardien européen. Et notamment en Ligue des Champions, une compétition dans laquelle il a sauvé le PSG à de nombreuses reprises depuis un an. Blessé à l’épaule depuis quelques jours, Navas sera probablement fin prêt pour aborder le sprint final, que ce soit en Coupe d’Europe ou en championnat.

Un départ en Serie A pour Sergio Rico ?

En attendant son retour, Sergio Rico a assuré l’intérim. Plutôt avec réussite, vu que le PSG a gagné trois fois en avril avec le gardien espagnol dans son but. Recruté contre un chèque de 6 ME l’été dernier après une année en prêt, le portier de 27 ans se sent très bien à Paris. Mais alors qu’il était habitué à jouer beaucoup de matchs à Séville, Rico n’a pas vraiment de temps de jeu derrière l’imposant Navas. C’est donc pour cette raison qu’il pourrait décider de partir. D’autant plus qu’il dispose maintenant d’une belle piste à l’étranger. En effet, selon les informations d’Estadio Deportivo, c’est l’AC Milan qui le courtise en vue du prochain marché des transferts. La Lazio Rome s’intéresse aussi à Rico, qui pourrait être lâché pour 6 ME par Leonardo. En cette période de crise, un petit chèque n’est jamais de trop, même si derrière Navas, le PSG n’a pas vraiment d’autre portier de très haut niveau, sachant qu’Alexandre Letellier occupe le poste de troisième gardien...