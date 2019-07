PSG : Un départ de Neymar en seigneur, il en rêve pour Paris

Dans : PSG, Ligue 1.

Dès le mois de mai, Neymar a fait connaître son opinion à ses supérieurs : il souhaite quitter le Paris Saint-Germain cet été.

Deux années ratées sur le plan personnel et collectif, et le Brésilien rêve de repartir à Barcelone, ou même de signer chez un autre grand d’Europe. Cela ne sera pas facile, car le Barça n’a pas les moyens de faire plier le PSG, et l’Emir du Qatar n’a aucune intention de perdre la face avec le Brésilien. Ce dernier a bien compris qu’une bouderie ou un clash ne l’aideraient pas, et joue donc le jeu lors de la tournée en Chine. Et sauf énorme rebondissement, cela pourrait l’amener à disputer une saison supplémentaire à Paris. Pour mieux partie ensuite, s’il répond aux attentes et démontré dans son comportement qu’il a enfin grandi, demande Ludovic Obraniak.

« Neymar va être obligé de se mettre dans le moule du PSG de cette année car s’il veut vraiment partir, il sera dans l’obligation de faire une belle saison avec Paris. Si vraiment il reste, il va vivre une vraie étape dans sa carrière. Car véritablement, on va enfin voir ce qu’il a dans le ventre. Et cela peut être aussi un passage un peu obligé pour gagner en maturité car il est vraiment immature ce garçon », a lancé le consultant de RMC, qui aimerait que Neymar montré à tout le monde que son aventure au Paris SG ne peut pas se terminer par un tel échec.