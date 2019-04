PSG : Un coup de génie signé Al-Khelaïfi avec ce transfert déjà bouclé ?

Dans : PSG, Mercato.

Ce prêt surprise de l’été dernier avait beaucoup déçu les supporters du Paris Saint-Germain, qui n’ont toujours pas compris près d’un an plus tard.

Mais Giovani Lo Celso, considéré comme un grand espoir au poste de milieu relayeur et un joueur sur qui le PSG avait misé 10 ME en 2016, n’a pas gagné les faveurs de Thomas Tuchel et de ses dirigeants. Direction donc le Bétis Séville, où l’Argentin a conquis la Liga et a provoqué la levée de son option d’achat à hauteur de 22 ME selon les sources espagnoles. Un montant qui représente une opération financière correcte mais pas extraordinaire, sachant que le PSG a du acheter un milieu de terrain en urgence l’hiver dernier en la personne de Leandro Paredes, et a du débourser 47 ME pour cela. La vente définitive de Lo Celso est d’autant plus critiquée que le Bétis Séville pourrait ne pas conserver son gaucher, des ténors espagnols proposant déjà de le récupérer, tout en permettant au club andalou de faire une plus-value non négligeable.

Mais selon le journal local Estadio Deportivo, Nasser Al-Khelaïfi avait tout de même finement joué le coup en anticipant la levée de l’option d’achat. Ainsi, le PSG conserve une possibilité de récupérer une jolie somme puisque le club de la capitale a gardé 20 % des droits économiques sur le joueur, et récupèrera ce pourcentage sur le prochain transfert de Lo Celso. Et comme le Bétis vient de poser une clause libératoire à hauteur de 100 ME, c’est potentiellement un montant de 20 ME supplémentaires qui tomberait dans les caisses parisiennes en cas de très belle revente. Un scénario pour le moment hypothétique, mais qui confirme que le PSG a tout prévu si jamais un gros club venait à casser sa tirelire pour récupérer l’ancien de Rosario.