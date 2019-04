PSG : Un concurrent et vite, la Ligue 1 doit sauver les Parisiens

Dans : PSG, Ligue 1.

En cas de faux pas du LOSC à Reims, le Paris Saint-Germain pourrait être sacré champion de France s’il domine Strasbourg dimanche soir.

Bien sûr, ce n’est pas une surprise. On regrettera seulement l’absence totale de suspense en Ligue 1 cette saison. Sans parler de la qualité des Parisiens, les autres cadors n’ont jamais été en mesure de suivre le rythme. Un constat « terrible » pour Dominique Grimault, qui estime que les hommes de Thomas Tuchel ne remporteront pas la Ligue des Champions sans véritable adversaire en championnat.

« Ce qui est terrible dans la saison du PSG, c’est la concurrence en Ligue 1. D’autant que cette concurrence, elle s’appauvrit. Le trou se creuse entre Paris et le reste du championnat, a souligné le journaliste sur la chaîne L’Equipe. Tu ne peux pas retrouver Lyon et Marseille à 30 points de Paris, ce n’est pas possible. Cela devient terriblement chiant pour tout le monde. »

Un autre contexte pour l’OM en 93

« Le match PSG-Nantes (3-0), on en a parlé mais au final, la victoire de Paris est logique malgré les erreurs d’arbitrage. Paris écrase tout en L1 et le paie en Ligue des Champions. Fût un temps, quand l’OM gagnait en 1993, il y avait des adversaires en France, a-t-il rappelé. Ce n’est plus le cas et c’est terrible. Il faut trouver au plus vite un ou deux adversaires du PSG en Ligue 1, c’est urgent. » L’annonce est passée, reste à savoir s'il y aura de vrais candidats...