PSG : Un cadre intransférable, ce n’est pas Mbappé

Ce mercredi à 19 heures, le Paris Saint-Germain affronte Sochaux au Parc des Princes dans le cadre d’un match amical.

Pour des joueurs comme Thiago Silva, Marquinhos ou Idrissa Gueye, qui ont engrangé beaucoup de temps de jeu depuis le retour du confinement, ce match n’a pas grand intérêt. En revanche, l’opposition amicale face au FC Sochaux aura pour but de redonner du rythme à certains joueurs de retour de blessure. C’est le cas de Colin Dagba, d’Abdou Diallo ou encore de Juan Bernat. La situation de l’Espagnol est particulièrement préoccupante puisque l’ancien Bavarois n’a pas disputé la moindre minute depuis le retour du confinement. Il est ainsi prévu qu’il joue au moins une heure ce mercredi face à Sochaux afin de postuler à une place de titulaire dans sept jours contre l’Atalanta Bergame.

Le PSG pose les barbelés autour de Bernat

Dans son édition du jour, Le Parisien évoque la fragilité physique de Juan Bernat… mais également son avenir. Pour rappel, le contrat de l’ancien défenseur du Bayern Munich expire en juin 2021 à Paris. Et pour l’heure, le n°14 du Paris Saint-Germain a refusé toutes les offres lui ayant été soumises. Une situation inquiétante pour Leonardo, qui n’envisage toutefois absolument pas de vendre Juan Bernat cet été. Effectivement, le média francilien indique que le champion de France en titre à fait de son latéral gauche titulaire un joueur « intransférable » dans l’optique du prochain mercato estival. L’objectif du PSG est clairement de conserver Juan Bernat, et de le convaincre au cours de la saison 2020-2021 de prolonger son contrat en France. Si la direction échoue, alors Juan Bernat partira libre mais les conséquences financières seront moindres, le joueur n’ayant coûté que 5 ME au PSG il y a deux ans. L’aspect sportif est donc prioritaire, raison pour laquelle Juan Bernat est assuré de rester à Paris cet été.