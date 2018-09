PSG : Un bug signé RMC agace Thomas Tuchel

Dans : PSG, Ligue 1.

Ayant invité lundi soir Thomas Tuchel pour la grande première de Breaking Sports, un de ses nombreux talk-show, RMC avait déployé de gros moyens, mais visiblement il y a eu un bug au niveau de la traduction en français des propos de l'entraîneur allemand du Paris Saint-Germain. Selon Le Parisien, Thomas Tuchel, qui avait souhaité s'exprimer dans sa langue afin d'être le plus précis possible, a pris connaissance avec stupéfaction des propos qui ont été prêtés à l'antenne concernant sa réponse sur Kylian Mbappé.

Interrogé sur le cas de l'attaquant vedette, Thomas Tuchel en avait dit le plus grand bien avant de dire, selon le traducteur : « Kylian, il faut simplement le couver, faire attention à ce qu’il ne prenne pas la grosse tête ». Mais c'est cette expression finale qui a fait tousser le coach allemand, car en VO Tuchel a simplement conseillé à Kylian Mbappé de « garder les pieds sur terre ». Et pour le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain cela ne veut pas du tout dire la même chose et il a regretté ce petit bug, lequel confirme si besoin était que Thomas Tuchel fait très attention à ce qu'il se dit sur le Paris Saint-Germain.