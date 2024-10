PSG ‍: Luis Enrique la rembarre, Margot Dumont s'excuse

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Luis Enrique est vivement critiqué depuis mardi soir en raison de sa réponse à Margot Dumont au micro de Canal+ après la défaite contre Arsenal (2-0). L’entraîneur du PSG a refusé d’expliquer sa tactique « car vous le comprendriez pas », a-t-il lancé au micro de la journaliste.

Luis Enrique s’est planté sur toute la ligne, mardi soir à l’occasion du déplacement du Paris Saint-Germain à Arsenal. D’abord en écartant Ousmane Dembélé, puis sur le terrain puisque son équipe a subi la loi des Gunners. Tactiquement et physiquement, les Parisiens ont perdu leur duel avec l’équipe de Mikel Arteta et logiquement, Luis Enrique a été interrogé sur sa tactique pour cette 2e journée de Ligue des Champions à l’issue du match. Au micro de Canal+, la journaliste Margot Dumont lui a posé une question très simple, afin de savoir comment Luis Enrique avait préparé la rencontre et quelles avaient été les consignes à ses joueurs pour tenter de contrarier les plans d’Arsenal.

PSG : Margot Dumont répond à Luis Enrique https://t.co/ChmET0Lq7L — Foot01.com (@Foot01_com) October 2, 2024

La réponse de Luis Enrique a provoqué une vive polémique puisque le coach du PSG a refusé d’expliquer sa tactique « car vous ne la comprendriez pas », a-t-il lancé au micro de l’ancienne journaliste de BeInSports. Cette phrase a provoqué une réelle polémique, à laquelle la principale intéressée a réagi. Après avoir posté quelques mots sur X, Margot Dumont s’est plus longuement expliquée dans une interview accordée à L’Equipe. « Une forme d’irrespect de Luis Enrique ? Non, pour moi, il y a avant tout de la maladresse. Ce n'est pas un mauvais mec. J'ai déjà discuté avec lui avant ou après une interview, je l’apprécie » a d’abord lancé la chroniqueuse du Canal Football Club, avant de surprendre tout le monde en révélant qu’elle s’était excusée auprès du PSG pour ce bad-buzz, bien qu’elle n’en soit pas du tout responsable.

Margot Dumont a envoyé un message au PSG

« Luis Enrique s’est-il excusé ? Non, mais j'ai envoyé un message au club ce matin pour m'excuser du bad buzz autour de cette interview. Je sais qu'après un match, il y a de la pression, tout cela me dépasse. Moi, je n'ai fait que mon métier, j'ai posé des questions qui n'étaient pas méchantes, simplement celles que tout le monde se pose à ce moment-là. Ce qui m'ennuie, c'est qu'il nous voit plutôt comme une opposition et pas comme un relais » a commenté Margot Dumont, qui surprendra beaucoup d’observateurs en révélant s’être excusée auprès du PSG et de Luis Enrique, alors que c’était plutôt l’inverse qui était attendu. Les retrouvailles entre la journaliste et l’entraîneur espagnol, probablement le 22 octobre prochain à l’occasion du match face au PSV Eindhoven, seront observées avec attention. Et cette fois, Luis Enrique n’aura pas le droit à l’erreur, sous peine de prendre davantage la foudre.