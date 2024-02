PSG ‍: Un attaquant déprimé pour faire oublier Mbappé ‍?

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Ces derniers jours, Marcus Rashford est l’un des joueurs cités au PSG dans l’optique du prochain mercato afin de compenser le départ de Kylian Mbappé, en partance vers le Real Madrid.

Sa destination n’est pas encore certaine à 100 % mais cela ne change pas grand-chose pour le Paris Saint-Germain, qui sait que Kylian Mbappé va partir à la fin de la saison. L’avant-centre parisien a annoncé sa décision à Nasser Al-Khelaïfi, ce qui permet au champion de France d’anticiper la succession du meilleur buteur de son histoire. Ces dernières semaines, de nombreux noms ont été cités pour remplacer Kylian Mbappé au PSG : Victor Osimhen, Marcus Thuram et même Erling Haaland. Auteur d’une saison délicate à Manchester United, Marcus Rashford a également été évoqué pour rejoindre le club de la capitale française. Mais pour Andy Cole, qui s’est exprimé à ce sujet pour Betfred, le potentiel transfert de Marcus Rashford vers le Paris Saint-Germain a tout de la fausse bonne idée, alors que l’international anglais est en cruel manque de confiance alors que sa saison 2023-2024 est pour l’instant extrêmement décevante.

« Rashford au PSG, une bonne idée ? Je ne sais pas… La seule personne qui pourrait vous le dire, c’est Marcus. Sa forme la saison dernière était exceptionnelle mais cette saison, c’est tout le contraire. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui se passe dans sa vie personnelle, s’il apprécie ou non son football et s’il aime toujours Manchester United. Je n’aime pas spéculer sur l’état d’esprit un joueur, il faut voir ce que lui et Manchester United vont décider à la fin de la saison » a livré l’ancien attaquant des Red Devils, pour qui la forme aléatoire de Marcus Rashford n’en fait pas vraiment une recrue idéale pour le Paris Saint-Germain. Surtout que l'Anglais, impressionnant en effet l'an dernier à la Coupe du monde et avec MU, a fait quelques écarts inhabituels et ne semble pas être dans son assiette ces derniers mois. Chez les supporters, on aimerait sans doute davantage que le Qatar se tourne vers des joueurs comme Osimhen ou Rafael Leao. Mais on le sait, Nasser Al-Khelaïfi aime beaucoup la star anglaise de Manchester United et qui sait, Marcus Rashford arriverait peut-être à se relancer en France.