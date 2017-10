PSG : Un argument en béton pour défendre Nasser Al-Khelaifi ?

Dans : PSG, Ligue 1.

Sauf retournement de situation de dernière minute, Nasser Al-Khelaifi ne sera pas à Dijon ce samedi pour assister au match entre le club bourguignon et le Paris Saint-Germain. En effet, le président du PSG est actuellement à Doha où il travaille depuis vendredi avec Maître Francis Szpiner, un ténor du barreau, et le directeur de la communication du Paris SG, sur une réponse officielle aux accusations de la justice suisse.

Pour l'instant, en dehors d'un communiqué de BeInSports jeudi, c'est silence radio côté de Nasser Al-Khelaifi, accusé d'avoir soudoyé Jérôme Valcke, alors secrétaire général de la FIFA pour l'achat des droits médias du Mondial 2026 et celui de 2030. Mais ce samedi, dans Le Parisien, un proche du clan Al-Khelaifi affirme que tout cela est bidon, et pour cause, BeInSport n'avait pas réellement de rivaux pour l'acquisition de ces droits. « Les droits télé en cause ne concernent que la zone Moyen-Orient/Maghreb, or dans ces pays-là, beIN Media n’a aucune concurrence. Pourquoi Nasser Al-Khelaïfi aurait voulu corrompre certains protagonistes alors qu’il n’avait pas de concurrent ? », explique ce proche du président du Paris Saint-Germain. Reste que la justice suisse a probablement des arguments à avancer pour justifier sa décision de déclencher une enquête, même si pour l'instance Nasser Al-Khelaifi n'a pas encore été entendu.