PSG : Un an de prison avec sursis requis contre le patron des supporters

Président du principal groupe de supporters du Paris Saint-Germain, Romain Mabille risque un an de prison avec sursis.

Le patron du Collectif Ultra Paris comparaissait devant le Tribunal correctionnel de Troyes pour avoir participé à une rixe entre supporters du PSG et de Reims, non loin de Troyes. L’avocat du supporter parisien a tenté de démontrer que Romain Mabille n’était pas présent sur place, mais le procureur de la République a requis contre le président du CUP un an de prison avec sursis et 1000 euros d’amende. Le jugement a été mis en délibéré et devrait être rendu le 11 décembre.