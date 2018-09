PSG : Un accord a été trouvé, Di Maria prolonge au PSG !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, la prolongation d’Angel Di Maria au Paris Saint-Germain est actée selon RMC Sport.

En effet, le média affirme que l’Argentin et le club parisien ont trouvé un accord pour une prolongation jusqu’en juin 2021. L’officialisation devrait intervenir dès le retour du milieu parisien, actuellement en sélection. Par ailleurs, le PSG souhaite rapidement boucler les prolongations d’Alphonse Areola et d’Antoine Bernede, tandis que Stanley Nsoki va signer professionnel dans les prochains jours. « A moyen terme, le PSG a aussi une volonté d’ouvrir des discussions avec Dani Alves, Edinson Cavani et Thiago Silva » selon le média, histoire de s’assurer la présence des cadres dans les prochaines années.