PSG : Tuchel viré en cas de catastrophe européenne ?

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Thomas Tuchel risque-t-il sa peau en Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain ? Un média allemand a donné un premier élément de réponse.

Après quatre journées de Ligue des Champions, le club de la capitale est dos au mur. Troisième de son Groupe C, à un point de Liverpool et de Naples, le PSG devra gagner ses deux derniers matchs, contre les Reds et à Belgrade, pour se qualifier pour la phase finale. En cas d'échec, Paris n'étant tout de même pas en position de force à l'heure actuelle, la formation francilienne pourrait vivre l'une des plus grandes désillusions de son histoire en Coupe d'Europe. Pour le PSG, une élimination de la C1 serait catastrophique, d'un point de vue sportif et financier. Mais celle-ci ne serait pas rédhibitoire pour l'avenir de Thomas Tuchel.

Sous contrat jusqu'en 2020, l'entraîneur allemand ne serait effectivement pas en danger en cas de sortie de route précoce en LDC, selon SportBild. Pas forcément menacé par un licenciement, l'ancien de Dortmund sera également jugé sur les gros matchs en L1, où il se balade pour l'instant avec 13 victoires en autant de journées. Sa mauvaise relation avec Antero Henrique, le directeur sportif parisien, pourrait cependant lui jouer de mauvais tours pendant le prochain mercato. Mais pour mettre tout le monde d'accord, Tuchel n'a qu'un seul chemin à suivre : battre pour la première fois de sa carrière l'équipe de Jürgen Klopp et assurer contre l'Etoile Rouge. Tout cela pour passer les fêtes de fin d'année l'esprit libéré.