PSG : Tuchel va arnaquer Cavani en beauté révèle Domenech

Dans : PSG, Ligue 1.

De retour de blessure face à Monaco, Edinson Cavani a rappelé par un triplé à quel point ses qualités de finisseur faisaient mal aux défenses adverses.

Un rappel plus que nécessaire car en son absence, Neymar et Mbappé en ont profité pour démontrer qu’un système sans l’Uruguayen pouvait voir le jour. Tous les regards sont désormais tournés vers le match face à Liverpool, et Thomas Tuchel pourrait bien réserver une surprise de taille en se passant de Cavani. Pour Raymond Domenech, l’entraineur allemand a fait son choix et s’il essaye de le masquer, l’ancien napolitain ne fait plus partie de ses plans pour les gros matchs.

« Je trouve que Tuchel arrive à bien gérer pour le moment, il tourne bien. L’idée de base, il l’a, c’est celle contre Naples. Dans les matches importants, Edinson Cavani ne jouera pas, mais ils arriveront à le faire tourner. Tuchel, son équipe sera avec Neymar et Mbappé, comme je l’avais dit avant le match de Naples. Dans les matches importants, Cavani fera le complément. Après c’est combien de temps Tuchel va réussir à l’illusionner en lui faisant croire qu’il est indispensable et qu’il peut jouer s’il marque des buts comme ça, en jouant quelques matches, il pourra. Mais c’est de l’illusion, parce que l’équipe est construite et sera construite à l’avenir sans Cavani », a prévenu le consultant de La Chaine L’Equipe, persuadé que l’Uruguayen vit ses derniers mois au Paris Saint-Germain, barré par le duo Neymar-Mbappé.