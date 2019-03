PSG : Tuchel prolongé, Henrique viré, ça va arriver vite

Dans : PSG, Mercato.

L’élimination une nouvelle fois prématurée en Ligue des Champions ne va pas provoquer une refonte totale du Paris Saint-Germain.

Nasser Al-Khelaïfi a de grandes chances d’être confirmé en fin de saison par l’Emir du Qatar, et Thomas Tuchel ne voit pour le moment pas son crédit chuter malgré ce revers face à Manchester United qui fait très mal. La preuve, l’entraineur allemand s’est bien vu proposer une prolongation de contrat, qui fait actuellement l’objet d’une négociation très sommaire puisque cette année supplémentaire faisait partie des options activables par le PSG. Le média américain ESPN annonce ainsi que cette prolongation pourrait être ficelée très rapidement, et annoncée dans quelques semaines, probablement au moment où le PSG aura bouclé l’acquisition de son titre en Ligue 1.

Le fait que tout le monde au club soit d’accord sur cette décision aide bien évidemment l’entraineur allemand à asseoir son pouvoir, et cela devrait faire une victime de choix. En effet, Antero Henrique va finir par faire les frais de sa mésentente avec Thomas Tuchel, qui n’a pas vu ses besoins être comblés par le directeur sportif. ESPN confirme ainsi que le Portugais ne sera plus en poste d’ici à la saison prochaine, et que cette fois-ci, l’entraineur parisien fera partie intégrante du choix pour le futur directeur sportif, histoire d’être sur la même longueur d’ondes que le futur élu. Une manière de confier les clés du club à l’Allemand sur le plan sportif mais aussi du recrutement, preuve que la direction ne lui tient pas rigueur du fiasco en Ligue des Champions.