PSG : Pochettino rêve d’un retour, Tuchel peut commencer à trembler

Dans : PSG.

Libre depuis son licenciement à Tottenham mardi, Mauricio Pochettino va représenter une menace pour beaucoup d’entraîneurs. Y compris Thomas Tuchel au Paris Saint-Germain.

Conservé malgré les échecs de la saison dernière, Thomas Tuchel n’a plus le droit à l’erreur. L’entraîneur du Paris Saint-Germain devra mener son équipe au-delà des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, sous peine d’être raccompagné vers la sortie. Le technicien en est sûrement conscient, d’autant que certaines rumeurs sont là pour lui rappeler sa situation. On sait effectivement que le directeur sportif Leonardo apprécie le profil de Massimiliano Allegri. Et comme si cela ne suffisait pas, voici qu’un coach du calibre de Mauricio Pochettino, finaliste de la C1 la saison dernière, arrive aussi sur le marché. Une menace à prendre au sérieux selon Daniel Riolo, qui souligne la volonté de l’ancien défenseur central parisien.

« Si ça ne se passe pas bien avec Tuchel cette année et s’il n’y a pas de progression, clairement Pochettino deviendra candidat pour le PSG. Parce qu’en plus, c’est clairement l’une de ses ambitions et qu’il a toujours voulu revenir au PSG, ça il l’a dit et répété plusieurs fois, a prévenu le consultant de RMC. Après, en fin de saison prochaine, il y a également le Bayern. La Juventus le voulait absolument l’année dernière mais ils ont pris Maurizio Sarri, mais il n’est pas impossible que ça ne se passe pas très bien avec lui. Je ne sais pas s’il sera complètement compatible à la Juve, surtout si avec Ronaldo ça se passe moyen. Pochettino aura des portes d’entrée parce qu’il y a deux, trois clubs où ça va bouger. » A priori, l'Argentin ne restera pas au chômage très longtemps...