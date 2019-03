PSG : Tuchel prolongé grâce à Neymar, une évidence pour Pierre Ménès

Dans : PSG, Ligue 1.

Le Paris Saint-Germain a très rapidement pris sa décision dans la foulée de l’élimination surprise et chaotique face à Manchester United, Thomas Tuchel conserve la confiance entière de ses dirigeants et continuera d’être l’entraineur du club la saison prochaine. Malgré la saison décevante, cette décision ne soulève pas forcément de trop nombreuses critiques. L’entraineur parisien a su conquérir son effectif et gérer les stars parisiennes, ce qui est parfois le plus difficile dans un tel vestiaire. Autant dire que Pierre Ménès approuve ce choix de la direction, même s’il avoue que le fait que Neymar apprécie particulièrement l’Allemand a forcément beaucoup pesé.

« Si je conserverais Tuchel ? Oui, car il a montré beaucoup de qualités depuis qu’il est là, à tous les niveaux, et peut-être surtout parce que, à la différence d’Emery, il est très aimé par les joueurs. D’ailleurs, si le PSG veut conserver Neymar, il faut garder Tuchel. C’est un paramètre essentiel. C’est comme si Mourinho débarquait au Real, vous pouvez être certain que Neymar n’irait pas », a prévenu le consultant dans Le Foot Paris. Un soutien dont Unai Emery n’avait en effet pas bénéficié, l’Espagnol se retrouvant clairement lâché par le vestiaire à la fin de sa deuxième saison.