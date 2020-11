PSG : Tuchel out, il supplie le Qatar de le virer aujourd'hui !

Dans : PSG.

La défaite du PSG à Monaco, quelques jours avant un match décisif contre Leipzig en Ligue des champions, a tendu l'ambiance autour du club de la capitale et surtout de Thomas Tuchel.

C’est peu dire que le Paris Saint-Germain n’arrivera pas tranquillement pour son match de Ligue des champions contre Leipzig mardi soir au Paric des Princes. Placé dans l’obligation de battre les Allemands, le PSG n’a pas préparé idéalement cette rencontre en s’inclinant vendredi soir à Monaco après avoir mené 2-0. Forcément, la pression est énorme sur le club de la capitale et encore plus sur Thomas Tuchel, qui n’a pas mis longtemps à se retrouver au cœur des critiques. Et si certaines attaques sont à fleurets mouchetés, d’autres sont brutales. C’est notamment le cas pour Jonatan MacHardy, le consultant de RMC ayant lâché quelques missiles à destination de l’entraîneur allemand du Paris Saint-Germain.

Pour MacHardy, c’est clair et net Thomas Tuchel n’a plus sa place au PSG et le Qatar doit en tirer les conséquences dès maintenant. « Par rapport aux saisons précédentes, il y a deux choses flagrantes au PSG : c’est une équipe qui fait preuve de suffisance et c’est l’un des plus faibles PSG depuis l’arrivée du Qatar. L’effectif a considérablement diminué en qualité intrinsèque. En plus, il y a un problème d’état d’esprit, et Tuchel n’a plus rien à faire sur le banc du PSG. Jouer avec les quatre attaquants, à savoir Neymar, Mbappé, Di Maria et un avant-centre, ça ne passera jamais au PSG. En Ligue 1, ça passe car c’est nul, mais en Ligue des Champions, ce n’est pas possible. C’est une idée de merde, l’équipe n’est pas équilibrée car ce sont des fainéants défensivement. Tuchel n’a pas le charisme pour forcer ses joueurs à défendre. C’est pour ça que je dis que la situation de Tuchel au PSG ne peut plus durer, elle doit s’arrêter très vite », réclame le consultant, qui exige une sanction rapide.