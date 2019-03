PSG : Tuchel ne le fait pas jouer, il lui met déjà la pression

Dans : PSG, Mercato, Foot Europeen.

Après une première partie de saison pratiquement blanche, Timothy Weah a décidé de quitter le Paris Saint-Germain l'hiver dernier.

Timothy Weah avait pourtant débuté son aventure sous les ordres de Thomas Tuchel sur les chapeaux de roues, avec deux buts d'entrée, lors du Trophée des Champions contre Monaco (4-0) et face à Caen en Ligue 1 (3-0). Mais suite à un été encourageant, l'attaquant de 19 ans a complètement disparu des radars à cause du retour des internationaux. Plus apparu avec le PSG depuis le 18 août, l'Américain a finalement opté pour un changement de cap durant le dernier mercato hivernal. Direction le Celtic. Un choix qu'il ne regrette pas.

« Ça faisait six mois que je n’avais pas discuté avec le coach. Je ne savais pas comment ça se passait. On a pris la décision de partir en prêt. J’ai parlé avec Antero Henrique et Maxwell avant de partir. Ils m’ont dit que c’était une très bonne idée. Ça se confirme. Je n’ai pas compris pourquoi je ne jouais pas. D’un coup, je n’étais plus là. Le club ne m’appelle pas directement, mais il suit la manière dont mon prêt se passe par l’intermédiaire de Badou Sambagué, mon avocat. Si je vais quitter le PSG ? Franchement, je ne sais pas. Il n’y a aucun problème avec le PSG. Jamais. J’ai kiffé et je kiffe toujours le PSG. Je pense que si je travaille, je peux trouver ma place. Pour le moment, c’est un peu dur. Je ne vais jamais lâcher. Ça dépend de la confiance du coach. S’il n’y en a pas, je ne trouverai pas ma place, donc on verra », avoue, sur Le Parisien, le fils de George Weah, qui a marqué trois buts en onze matchs depuis janvier du côté de Glasgow sans être titulaire. Pas encore de quoi convaincre Tuchel en vue de la saison prochaine.