PSG : Tuchel ne fait pas le poids, Carine Galli est cash

Dans : PSG.

Libre de tout contrat, Massimiliano Allegri accorde sa priorité au Paris Saint-Germain, à en croire les informations divulguées lundi par la Stampa.

Très apprécié par Leonardo, l’ancien entraîneur de la Juventus Turin se verrait bien rebondir au PSG. Les stars ne lui font pas peur et son charisme parle pour lui, l’Italien coche toutes les cases pour occuper le rôle d’entraîneur à poigne recherché par le Paris SG. Pour Carine Galli, interrogée à ce sujet sur l’antenne de La Chaîne L’Equipe, il est absolument évident que Thomas Tuchel a de quoi trembler. Tout dépendra peut-être de l’épilogue de la saison de Ligue des Champions, que l’UEFA souhaite terminer à huis clos en août prochain.

« Allegri pisté par le PSG ? Evidemment que Thomas Tuchel doit s’inquiéter. Certes, il y a eu la crise du coronavirus qui a été plutôt favorable à Tuchel. Mais on ne peut pas oublier tout ce qu’il s’est passé avec cet entraîneur. Une première saison ratée et décevante, une seconde saison avec des choix hasardeux lors du match aller contre Dortmund même s’il y a eu la qualification au match retour… Il y a eu des résultats décevants en championnat avec trois défaites et surtout, il entretient des relations compliquées avec les stars du vestiaire comme Mbappé ou Neymar. De plus, Leonardo l’apprécie très moyennement. Donc forcément, il y a de quoi être inquiet » a indiqué la journaliste, intimement convaincue que Thomas Tuchel est plus menacé que jamais au PSG, un constat également valable car l'Allemand n'a pas toujours fait l'unanimité dans le vestiaire. L’interruption des compétitions en raison de la crise du Covid-19 ne suffira donc peut-être pas au technicien allemand pour conserver sa place à Paris.