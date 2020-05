PSG : Allegri se rapproche de Paris, Tuchel peut trembler

Dans : PSG.

La rumeur s'intensifie en Italie, Massimiliano Allegri sera bien le prochain entraîneur du Paris Saint-Germain à la place de Thomas Tuchel.

Un an après avoir quitté la Juventus, Massimiliano Allegri a d’ores et déjà fait savoir qu’il ne voulait pas enchaîner une deuxième année sabbatique. Le message est clair et net, le technicien italien va reprendre du service, et compte tenu de son CV il est évident qu’il ne rejoindra pas un club de seconde zone. Si certains voient bien l’ancien technicien de la Juve débarquer en Angleterre, et notamment à Manchester United, la Stampa estime ce lundi que c’est le Paris Saint-Germain qui est le poste le plus envisageable pour Massimiliano Allegri. « Pour l’entraîneur toscan, le PSG est en pole », affirme le très sérieux quotidien italien, qui estime que la relation entre Leonardo et Massimiliano Allegri est parfaite, ce qui facilitera les choses. Car le directeur sportif brésilien, qui n’avait pas choisi Thomas Tuchel, souhaite désormais travailler avec un entraîneur à son goût, et c'est le cas d'Allegri.

De son côté, la Gazzetta dello Sport avance elle aussi ce lundi un accord plus que probable entre l’ancien coach de la Juventus et le Paris Saint-Germain. Massimiliano Allegri estime que le PSG lui permettra de travailler avec des joueurs du standing de Neymar et Kylian Mbappé, ce qu’il apprécie énormément, tandis que sur le plan pratique, la capitale française est très proche de l’Italie, du moins plus que Manchester, et cela facilitera sa vie. Les pièces du puzzle semblent se mettre en place, même si l'avenir européen du Paris SG peut changer la donne. Si le club français décrochait la Ligue des champions, ce qui à ce stade de la saison est toujours possible, Nasser Al-Khelaifi et Leonardo auraient tout de même du mal à justifier le limogeage de Thomas Tuchel.