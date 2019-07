PSG : Tuchel, Kimpembe, tactique, Diallo va tout changer

Dans : PSG, Ligue 1.

Après avoir passé sa visite médicale avec succès ce lundi, Abdou Diallo va s’engager ce mardi au Paris Saint-Germain.

Un transfert mené en toute discrétion par Leonardo, mais qui répond aussi à un besoin particulier et évoqué par Thomas Tuchel. L’entraineur du PSG souhaitait un défenseur central supplémentaire, pour mieux gérer un éventuel passage à cinq arrières sur le plan tactique. Et à ceux qui annoncent une cohabitation difficile entre l’Allemand et Leonardo, la réponse du Brésilien a été splendide puisqu’il a fait signer le joueur qui était son choix numéro 1. Le tout pour un prix de 32 ME qui est perçu comme une bonne affaire pour un joueur jeune et déjà expérimenté, et qui pourra dans un avenir lointain, être revendu de manière très correcte.

Sur le plan de l’effectif, le PSG va aussi pouvoir faire un peu de place, et céder ainsi Stanley Nsoki, dont l’horizon est désormais totalement bouché. Même chose pour Kimpembe, dont le départ serait forcément plus médiatisé. Mais le champion du monde a perdu beaucoup de crédit dans sa deuxième partie de saison catastrophique, sans compter son attitude dans le vestiaire qui a du mal à passer. Un statut de remplaçant l’attend, à moins qu’un transfert ne prenne tournure dans le courant du mois d’août, si le « Maestro » Kimpembe n’acceptait pas l’idée de perdre du temps de jeu.