PSG : Tuchel heureux d'être viré, Riolo y croit

Durant la trêve hivernale, le Paris Saint-Germain a fait le choix de se séparer de Thomas Tuchel et de nommer Mauricio Pochettino à sa place.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les joueurs et les supporters du PSG ne pleurent pas l’Allemand, bien que ce dernier ait emmené le Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des Champions à l’issue du Final 8 cet été. Cela étant, le discours de Thomas Tuchel ne passait plus auprès des joueurs, et les supporters étaient totalement lassés des choix parfois très bizarres de l’ancien entraîneur du Borussia Dortmund. De toute évidence, un point de non-retour avait été atteint entre Thomas Tuchel et le PSG, ce qui laisse penser à Daniel Riolo que l’Allemand lui-même n’est pas malheureux d’avoir été licencié avant la fin de la saison par Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi.

« C’est au moment où, à force de s’y attendre on ne s’y attendait plus, que Tuchel s’est fait virer. Je pense que tout le monde, même son adjoint, sentaient que cela allait arriver. Au final, personne n’est mécontent de cette situation, même pas Tuchel. Je crois qu’on était arrivé à un point de non-retour, il y avait une rupture claire qui devait aboutir à ça. Je pense que c’est une forme de soulagement pour les supporters, pour tous ceux qui regardaient le PSG. Après, les solutions il n’y en avait pas 1000 : Allegri, Pochettino ou peut-être Thiago Motta. Moi, je suis très satisfait que ce soit Pochettino pour ce qu’il représente, ce qu’il doit proposer au niveau de l’identité de jeu. Mais ce ne sera pas toute suite car ça va prendre du temps » a analysé le consultant de RMC, qui a désormais hâte de voir les grands débuts de Mauricio Pochettino sur le banc du PSG.