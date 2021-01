PSG : Tuchel était cramé depuis longtemps, Thiago Silva lâche son scoop

Dans : PSG.

Ancien capitaine du Paris Saint-Germain et aujourd’hui défenseur de Chelsea, Thiago Silva a réagi au départ de Thomas Tuchel et à l’arrivée de Mauricio Pochettino.

Même s’il est désormais loin du club de la capitale française, Thiago Silva garde forcément un oeil sur l’actualité du PSG. Et face à la révolution de ces derniers jours, entre le départ inattendu de Tuchel fin décembre et la venue de Pochettino début janvier, l'international brésilien n’est pas resté insensible. Interrogé sur son ancienne formation après la défaite de Chelsea contre Manchester City en Premier League dimanche (1-3), Thiago Silva avoue ne pas avoir été surpris par le licenciement de Tuchel.

« C'est difficile, mais c'était prévisible qu'il allait se passer ça. Pas maintenant, mais en étant à l'intérieur, on savait qu'il y avait des situations qu'il fallait changer. À mon avis, Leonardo a pris la situation en main, il a fait son choix. On ne sait pas si c'était bien, cela ne l'était pas du tout pour Tuchel et son staff, surtout après le match. Ce changement n'était pas prévu à ce moment. Pochettino ? Il a fait un bon travail avec Tottenham, je pense qu'il vient très motivé, 20 ans après avoir joué au PSG. Il connait un peu le club. Bien sûr que cela a beaucoup changé, mais il connaît beaucoup le foot, il va travailler avec des joueurs de très haut niveau. Je suis toujours un supporter du PSG », a confié, sur RMC Sport, le joueur de 36 ans, qui estime donc que Leonardo a eu gain de cause dans sa bataille avec Tuchel. Peut-être, même si au fond, c’est bien l’Emir du Qatar qui a pris cette double décision de virer Tuchel et de nominer Pochettino pour la suite du projet parisien.