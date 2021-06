PSG : Tuchel ennemi n°1 du Qatar au mercato ?

Dans : PSG.

A fond sur Achraf Hakimi, le PSG n’est pas le seul club intéressé par le latéral droit marocain de l’Inter Milan.

Désireux de renforcer ses couloirs, le Paris Saint-Germain a ciblé Théo Hernandez (AC Milan) et Achraf Hakimi (Inter Milan) au mercato estival. L’Emir du Qatar est prêt à dépenser beaucoup d’argent cet été afin de faire du PSG le prochain vainqueur de la Ligue des Champions, juste avant le Mondial au Qatar. Dès lors, Paris est logiquement le grand favori dans la course aux signatures des deux latéraux de Série A. Mais en ce qui concerne Achraf Hakimi, le Paris Saint-Germain va devoir composer avec la concurrence inattendue du Chelsea de Thomas Tuchel, à en croire les informations récoltées par le journaliste Fabrizio Romano. Selon lui, l’entraîneur allemand des Blues a également un faible pour Achraf Hakimi.

« Le Paris Saint-Germain travaille toujours activement pour recruter Achraf Hakimi de l’Inter Milan. Son prix a été fixé à 80 ME, donc le PSG doit augmenter son offre pour le recruter. Le Bayern Munich n’a pas ouvert de discussions pour le recruter. En revanche, Chelsea s’intéresse à Hakimi. Mais le PSG est favori. A ce poste, Adama Traoré (Wolverhampton) est également dans la short-list de Chelsea » a confié l’insider, pour qui le Paris SG garde une longueur d’avance sur Chelsea dans le dossier Achraf Hakimi. Mais de toute évidence, le club de la capitale devra se méfier des Blues, qui bénéficient d’un fort pouvoir d’attractivité après cette saison en boulet de canon, conclue par le sacre en Ligue des Champions après la victoire contre Manchester City. Financièrement, le Paris SG a en plus affaire à un club extrêmement riche et dont le propriétaire russe Roman Abramovitch est toujours très ambitieux. L’avis du joueur, qui pourrait être convaincu par la possibilité de jouer en Premier League, sera également déterminant.