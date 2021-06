PSG : Un prêt et 60 ME, Paris accélère pour Achraf Hakimi !

Dans : PSG.

Bien décidé à frapper un grand coup au mercato, le PSG cible Achraf Hakimi afin de renforcer sa défense.

Le latéral droit marocain de l’Inter Milan est la priorité absolue de Leonardo et de Mauricio Pochettino, qui ne devraient pas conserver Alessandro Florenzi. Le profil d’Achraf Hakimi, véritable mobylette sur son côté droit, fait l’unanimité au sein du PSG. Mais lundi, la presse italienne confiait que l’Inter Milan réclamait au moins 80 ME pour l’ancien défenseur du Real Madrid. Une somme colossale, que le Paris SG aura bien du mal à mettre sur la table malgré les efforts promis par l’Emir du Qatar afin de réaliser un mercato quatre étoiles cet été. A en croire les informations de Nicolo Schira, le PSG travaille sur un prêt avec une option d’achat dont le montant serait légèrement inférieur aux exigences initiales de l’Inter Milan.

« Le PSG est confiant pour signer Achraf Hakimi dans les prochains jours avec un prêt avec option d’achat à 60 ME + bonus complémentaires pour l’Inter Milan » dévoile le journaliste, qui informe par ailleurs que le Paris Saint-Germain est d’ores et déjà prêt à offrir à Achraf Hakimi un contrat jusqu’en juin 2026 avec un salaire estimé à plus de 8 ME annuel. Autant dire que le PSG met le paquet pour recruter Achraf Hakimi. Mais pour l’heure, difficile de savoir si cette proposition de prêt avec option d’achat fera céder l’Inter Milan, pour la simple et bonne raison que les Nerrazzuri ont besoin de cash très rapidement afin de combler de grosses pertes financières. Dès lors, il est difficilement envisageable qu’une proposition de prêt convienne au champion d’Italie en titre. Quoi qu’il en soit, les négociations se poursuivront dans les prochains jours avec, pour le PSG, l’espoir de boucler la venue de ce latéral droit offensif très moderne et qui résoudrait bien des problèmes à Paris.