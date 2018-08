PSG : Tuchel émet de gros doutes sur le mercato de Rabiot

Dans : PSG, Mercato.

Thomas Tuchel, entraîneur du PSG, après le succès contre Caen (3-0) : « Satisfait ? Oui et non. On est satisfait de la victoire, la victoire est méritée. Mais je ne suis pas content de l’intensité. C’est toujours top de gagner 3-0, mais l’intensité et la façon de jouer de l’équipe on peut et on doit l’améliorer. On doit être patient, mais je ne suis pas une personne très patiente. Ma relation avec les joueurs ? Je demande beaucoup à mes joueurs. Je suis exigeant. Il faut être top à chaque entraînement et à chaque match. Tu peux être proche de tes joueurs et être exigeant en même temps, ce n’est pas un problème. Rabiot ? Je n’ai pas la certitude que Rabiot reste à Paris. Mais je veux qu’il reste. C’est la décision d’Adrien. Il sait, j’espère qu’il sait, que j’aime travailler avec lui. Il a beaucoup de potentiel. Il faut encore qu’il s’améliore pour devenir un top top joueur. C’est à lui de dire s’il veut rester au PSG », a expliqué sur Canal+.