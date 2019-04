PSG : Tuchel dément avoir puni Mbappé, stop à la « science-fiction »

Dans : PSG, Ligue 1.

Après la défaite du Paris Saint-Germain ce mercredi à Nantes, Thomas Tuchel a été interrogé sur l'absence de dernière minute de Kylian Mbappé, l'entraîneur du PSG n'ayant pas évoqué cette possibilité lors de sa conférence de presse d'avant-match. Mais, le coach allemand du Paris SG a tenu à fermement démentir les rumeurs qui évoquaient une possible sanction contre l'attaquant français suite à ses propos dimanche après le naufrage du PSG à Lille.

Déjà bien agacé par la performance de sa formation à la Beaujoire, Thomas Tuchel a été clair et net sur le sujet Kylian Mbappé. « L'absence de Kylian Mbappé, c'est ma décision et il y a des raisons. C'est une décision prise par moi et le joueur. Ce n’est pas une sanction. Je ne peux pas répondre à chaque interprétation, mais je le redis, c’était une décision avec le joueur, c'est mon management, et il n'y a pas d'explication. Mais pas de science-fiction s'il vous plait », a fermement fait savoir l'entraîneur du Paris Saint-Germain qui n'a toutefois pas précisé les motifs de cette décision prise en commune avec le champion du monde.