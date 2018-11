PSG : Tuchel convoque les cadres et leur fait d’étonnants reproches

Dans : PSG, Ligue 1.

Intraitable en championnat mais en difficulté en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain connaît une première partie de saison mitigée.

Peu importe le nombre de victoires enchainées en Ligue 1, une élimination en phase de poule provoquerait un séisme au sein du club de la capitale. Paris n’en est pas encore là, mais il est pour le moment virtuellement éliminé avec sa troisième dans sa poule à deux journées de la fin. Mais de son côté, Thomas Tuchel est plus inquiet en ce qui concerne l’attitude de ses joueurs, et notamment de ses cadres qui n’envoient pas un bon message selon lui. Ainsi, L’Equipe révèle que, après le match aller contre Naples et avant le match contre Lille en championnat, Thomas Tuchel a convoqué, en compagnie d’Antero Henrique, cinq cadres du vestiaire.

Adrien Rabiot, Kylian Mbappé, Thiago Silva, Neymar et Edinson Cavani sont ainsi venus écouter un discours assez déroutant de la part de l’entraineur allemand. Ce dernier s’est en effet plaint de l’attitude générale des joueurs, et notamment dans le fait de banaliser les succès en Ligue 1 et le record de victoires consécutives. Autre reproche selon L’Equipe, la manière dont certains traitent les intendants du club, ce qui en a étonné plus d’un sachant que les encadrants sont plutôt bien intégrés au groupe, et partagent même une partie des primes de résultats. Le message de Tuchel est néanmoins passé, avec force puisque L’Equipe raconte que l’ancien coach de Dortmund est apparu marqué par cette discussion, lui qui mise énormément sur la solidarité sur et en dehors du terrain pour aller loin avec le PSG.