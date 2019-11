PSG : Tuchel a quand même fait craquer Marquinhos

Dans : PSG.

Si Thiago Silva est le véritable capitaine du Paris Saint-Germain, Marquinhos s’impose peu à peu comme l’un des leaders de son club. Pourtant, rien ne le prédisait à tout cela.

Durant l’été 2013, Marquinhos était effectivement arrivé sur la pointe des pieds au sein de la formation de la capitale. Recruté pour 31 millions d'euros en provenance de l’AS Roma, l’international brésilien n’était alors qu’un espoir à son poste. Dernière recrue de Leonardo avec Edinson Cavani, le défenseur central avait connu des débuts compliqués à Paris. Mais depuis, il s’est vite rattrapé. Et désormais, le joueur de 25 ans est l’un des tauliers du vestiaire de Thomas Tuchel. S’il a accueilli le retour du directeur sportif brésilien avec plaisir, Marquinhos veut maintenant transformer tout ce professionnalisme en succès européen.

« La Ligue des Champions ? On a une très belle équipe, un bon staff. On a un super club, une ville magnifique, on a tout ici ! Après, pour gagner une Ligue des Champions, il faut y aller étape par étape. Passons d’abord chaque étape avant d’évoquer ce qui se situe tout en haut. Tout le monde doit aller dans le même sens pour que le club soit de plus en plus performant et respecté partout. Il est très difficile d’arriver au sommet, cela demande beaucoup de travail. Même si notre parcours, les saisons dernières, a laissé des traces, des cicatrices, on est quand même dans une bonne démarche de progression. Nos dernières expériences vont nous servir. Envie d’être fixé à un poste ? Non. Avant je pensais comme ça, mais Tuchel a réussi à faire changer ma mentalité. Quand j’évolue au milieu, je sais que je peux encore progresser sur le plan offensif, surtout dans mon placement », a détaillé, dans le magazine officiel du PSG, Marquinhos, qui se comporte donc en parfait soldat du collectif francilien. Un vrai capitaine en puissance !