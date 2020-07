PSG : Trop fort, Mbappé c'est Messi et Cristiano Ronaldo à la fois

Dans : PSG.

Au vu de son âge et de son potentiel immense, Kylian Mbappé aspire clairement à dépasser au plus vite les extraterrestres Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.

Aux yeux de nombreux observateurs, l’international tricolore est à placer au même niveau que Sadio Mané ou Mohamed Salah, juste derrière le capitaine du Barça et le buteur de la Juventus Turin. Néanmoins, les caractéristiques de Kylian Mbappé font de lui leur successeur naturel selon David Trezeguet. Pour l’ancien grand attaquant de l’Equipe de France, interrogé à ce sujet par le média Clarin, il est évident que le buteur du Paris Saint-Germain est le mélange parfait de Cristiano Ronaldo et de Lionel Messi, ce qui fait de lui un joueur absolument unique.

David Trezeguet sous le charme de Kylian Mbappé

« Mbappé est le prototype de ce que sera le footballeur moderne dans les années à venir. Il est très physique, grand, fin, extrêmement rapide, il frappe avec les deux pieds… C’est un mélange de Lionel Messi et de Cristiano Ronaldo. Il a même une technique supérieure à celle de Cristiano selon moi, avec un physique incroyable à seulement 21 ans. Chaque génération à un modèle à suivre. Jusqu’à maintenant, Cristiano Ronaldo et Messi étaient le modèle. Maintenant, c’est sur Kylian Mbappé que la nouvelle génération va prendre exemple » a lâché l’ancien avant-centre de l’AS Monaco et de la Juventus Turin, définitivement sous le charme de Kylian Mbappé. Des compliments qui iront droit au cœur de l’ancien monégasque, bien parti pour suivre les traces de David Trezeguet en Equipe de France avec une carrière déjà immense à seulement 21 ans.