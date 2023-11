PSG ‍: Trop fort, Donnarumma va installer la clim à Milan

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Critiqué les saisons précédentes, Gianluigi Donnarumma ne souffre plus d’aucune contestation au PSG alors que tous les projecteurs seront braqués sur lui ce mardi lors du match face à l’AC Milan en Ligue des Champions.

Dans un passé pas si lointain, Gianluigi Donnarumma était la cible des critiques et parfois des moqueries au Paris Saint-Germain. En concurrence avec Keylor Navas, l’international italien a longtemps souffert de la comparaison avec l’ancien gardien du Real Madrid. En ce début de saison 2023-2024, le Costaricien est toujours au club mais plus personne n’en parle tant le poste de titulaire dans les buts ne fait plus aucun débat. Donnarumma est solidement installé et ses prestations sont enfin en adéquation avec son statut. Ce n’est pas Mélisande Gomez qui va dire le contraire. En effet, sur le plateau de La Chaîne L’Equipe, la journaliste a rendu un bel hommage à « Gigio » Donnarumma en soulignant les progrès effectués par l’ex-gardien de l’AC Milan, logiquement au cœur des débats en ce début de semaine alors qu’il retrouve son club formateur à San Siro pour la première fois depuis son départ à l’été 2021.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par GIANLUIGI DONNARUMMA (@donnarumma)

« C’est la première fois que Donnarumma revient à San Siro pour jouer contre l’AC Milan. Il revient pour jouer contre son club formateur, c’est une histoire qui s’est mal terminée pour des raisons de contrat, ils vont lui réserver un accueil particulier. Mais je trouve que cette saison, il est bon. Il a toujours ses défauts au pied et il les aura probablement toute sa carrière, ce ne sera jamais un phénomène au pied. Mais je le trouve plutôt sur de lui sur sa ligne, il fait des arrêts assez exceptionnels régulièrement, je le trouve décisif sur beaucoup de match » apprécie Mélisande Gomez, avant de conclure.

Donnarumma a éteint la concurrence avec Navas

« D’ailleurs, il n’y a plus de débat aujourd’hui sur sa place alors que Keylor Navas est toujours au club. Il n’a plus fait en sorte que le débat entre les deux se réveille donc il y a quand même une progression même s’il a des points faibles » souligne la journaliste de L’Equipe. La preuve que Gianluigi Donnarumma a réalisé de beaux progrès au point d’éteindre de manière cette fois définitive la concurrence avec Keylor Navas. C’est tout ce dont Donnarumma avait besoin pour se sentir fort et en confiance. De quoi climatiser son ancien stade ce mardi soir en Ligue des Champions avec une prestation de haute volée ? Le staff et les supporters du PSG n’attendent que ça.