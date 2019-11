PSG : Trop facile de gagner des titres avec Paris, Hazard l'avoue

Dans : PSG.

Ce mardi, le Paris Saint-Germain évoluera sur la pelouse du Real Madrid lors de la 5e journée de la Ligue des Champions. L'occasion pour les Franciliens de croiser un joueur bien connu sur le sol tricolore.

Bien sûr, le club de la capitale française va affronter Karim Benzema, ancien attaquant de l’OL et de l’équipe de France, ou encore Raphaël Varane et Ferland Mendy. Mais c’est un Belge passé par Lille (2005-2012) qui sera au coeur de toutes les discussions avant cette rencontre européenne. Arrivé l’été dernier dans le cadre d’un transfert de 100 millions d'euros, Eden Hazard est la nouvelle star du Real, la première recrutée depuis le départ de Cristiano Ronaldo. Sauf que pour l’instant, l’ancien de Chelsea ne brille pas tellement à Madrid, avec un seul but en 11 matchs. Lors de ce choc contre le PSG, Hazard aura donc à coeur de se racheter. Surtout face à un club qui l’a souvent courtisé au cours des derniers marchés des transferts.

« Pourquoi n'avoir jamais signé au PSG ? Parce que je n'ai jamais voulu revenir en France. J'avais fait le tour avec Lille. Ce n'est pas que je n'aime pas le PSG. Paris est un super club, les fans y sont parmi les meilleurs du monde, mais ça ne correspondait pas au plan de carrière que je m'étais fixé. Quand je vois les grands noms qui composent le PSG, je me dis au contraire que les choses changent et qu'il s'agit d'un club attirant. Pour gagner des trophées, le PSG est le bon endroit. Il peut non seulement tout gagner en France mais remporter aussi la Ligue des Champions. En Angleterre, c'est moins simple de se faire un palmarès, car tous les ans, le champion peut être différent. Le problème, c'est que la Ligue 1 est un peu plus faible que la Liga et que la Premier League… Moi, le championnat de France m'a fait rêver. C'était le championnat parfait quand j'étais jeune. Après, j'ai voulu découvrir autre chose », a expliqué, dans Le Parisien, le joueur de 28 ans, qui espère donner le tournis au PSG, comme il l’avait fait à l’époque avec le LOSC, où il a remporté une Ligue 1, une Coupe de France et deux trophées de meilleur joueur en 2011 et 2012.