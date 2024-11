PSG ‍: En colère à Chelsea, Nkunku prend une décision courageuse

Dans : PSG.

Peu utilisé par le manager Enzo Maresca, Christopher Nkunku vit mal sa situation à Chelsea. L’attaquant des Blues, notamment convoité par le Paris Saint-Germain, possède des opportunités intéressantes pour se relancer en janvier. Mais l’international français n’envisage pas un départ à l’heure actuelle.

Pour Christopher Nkunku, le rassemblement de l’équipe de France représentait une parenthèse bienvenue. L’attaquant des Bleus a disputé l’intégralité du match de Ligue des Nations remporté en Italie (1-3) dimanche. Cette saison, le joueur de Chelsea n’a plus l’habitude de passer autant de temps sur les terrains. Le Français n’a débuté qu’une seule rencontre de Premier League, c’était lors de la première journée en août dernier.

Depuis, Christopher Nkunku n’a pas les faveurs du manager Enzo Maresca qui lui préfère le Sénégalais Nicolas Jackson en pointe, ou l’intouchable Cole Palmer un cran plus bas. Une hiérarchie difficile à accepter pour l’international tricolore. Ce vendredi, The Athletic confirme que l’attaquant formé au Paris Saint-Germain vit mal sa situation chez les Blues. Mais Christopher Nkunku n’est pas du genre à se plaindre. Le joueur recruté pour 60 millions d’euros à l’été 2023 refuse de créer des tensions au sein du vestiaire. Son objectif n’est pas non plus de réclamer un bon de sortie au mercato hivernal.

Nkunku veut rester à Chelsea

Le Londonien compte plutôt profiter de chaque opportunité pour se montrer. De toute façon, malgré l’intérêt annoncé de Manchester United, du côté de l’Arabie Saoudite et même au Paris Saint-Germain, Chelsea ne compte pas se séparer de Christopher Nkunku. Un transfert n’est pas d’actualité, pas plus qu’un simple prêt. Il faut dire que les Blues restent conscients des qualités de l’attaquant polyvalent. Malgré son faible temps de jeu, le remplaçant domine actuellement le classement des buteurs de Chelsea toutes compétitions confondues (10 buts). Une statistique flatteuse pour l’attaquant peu épargné par les blessures ces dernières années.