PSG : Trop cher, trop chiant, pourquoi le Barça a recalé Rabiot

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Si ces derniers jours, l'hypothèse d'une prolongation d'Adrien Rabiot au Paris Saint-Germain a été évoquée, notamment parce que Leonardo est annoncé de retour, il semble tout de même que ce coup de théâtre soit totalement impossible. Et au premier jour du mercato d'été, on se demande encore où jouera le milieu de terrain français du PSG lors de la prochaine saison. Une question qui semblait totalement saugrenue cet hiver, puisqu'un accord était scellé entre Adrien Rabiot et le FC Barcelone. Mais, tout est tombé à l'eau en l'espace de quelques semaines.

Ce mardi, le Mundo Deportivo revient sur ce fiasco, et le média sportif proche du Barça charge évidemment le clan Rabiot. « Adrien Rabiot a déclaré qu’à Barcelone, comme au PSG, il ne voudrait pas jouer milieu défensif. Etre exigeant avant même de signer dans un club est une mauvaise attitude (...) D’autre part, la mère de Rabiot, qui agit en tant que représentante du joueur, a demandé à ce que le bonus à la signature soit beaucoup plus élevé que cela avait été initialement prévu », explique le journal sportif, qui rappelle que la signature de Frenkie De Jong a probablement scellé définitivement, et négativement, le sort de cette possible signature d'Adrien Rabiot au FC Barcelone.