PSG : Trois recrues, un mardi de dingue au PSG !

Par Guillaume Conte

Freiné en championnat et à 15 jours du match de Ligue des Champions, le PSG est en panique et espère enregistrer trois recrues ce mardi, pour le dernier jour du mercato.

Cette journée de mardi est la dernière du marché des transferts hivernal. Le PSG, très actif au niveau des rumeurs, n’a pour le moment bouclé aucun recrutement. Tout cela devrait changer dans les prochaines heures puisque trois joueurs pourraient signer à Paris. Une journée complètement folle pour un club qui n’avait pas prévu de bouger, et avait annoncé un mercato calme, surtout qu’un seul départ majeur a eu lieu, celui du remplaçant Pablo Sarabia vers Wolverhampton.

La défense du PSG a besoin de Skriniar

Mais entre les résultats décevants de ces derniers jours et la crainte de voir l’équipe s’écrouler défensivement face au Bayern Munich en Ligue des Champions, la décision de faire venir du sang neuf a finalement été prise. Résultat, ce lundi, plusieurs dossiers ont été activés, et cela va déboucher sur un mardi assez fou selon L’Equipe.

En effet, plusieurs sources indiquent que le PSG et Chelsea se sont rapprochés pour le prêt de Hakim Ziyech. L’international marocain, avec son profil un peu à la Angel Di Maria, rêve de retrouver le devant de la scène lui qui ne joue que très peu avec Chelsea désormais, alors qu’il faisait partie des recrues vedettes en provenance de l’Ajax Amsterdam en 2020. Mais le Marocain n’arrive pas à répondre au défi physique de la Premier League, et ambitionne de montrer qu’il n’est pas terminé à 29 ans. Luis Campos espère ficeler un prêt pour un joueur sous contrat jusqu’en 2025. Il reste à savoir si celui-ci sera assorti d’une option d’achat quasiment obligatoire, car il n’est pas sûr que Ziyech se fasse sa place au sein de l’attaque du Paris SG dans cette deuxième partie de saison.

Un dossier Ziyech qui s’est donc accéléré brutalement, soit tout le contraire de celui menant à Milan Skriniar. Le défenseur slovaque est suivi ardemment par les dirigeants parisiens depuis plusieurs mois, mais tout pourrait se décanter ce mardi encore une fois. Le PSG a proposé 10 millions d’euros pour récupérer le joueur de l’Inter Milan à six mois de la fin de son contrat. Le club lombard en désirait le double. Finalement, les dirigeants parisiens vont probablement craquer en proposant 15 millions d’euros, et 5 millions d’euros supplémentaires de bonus éventuels. Un montant élevé pour un défenseur central de 29 ans qui sera gratuit dans six mois, mais la défense du PSG a besoin d’un sérieux coup de fouet. Signe que le transfert est bien engagé, Nasser Al-Khelaïfi s’est rendu en Italie pour finaliser le deal.

Un attaquant pour faire plaisir à Mbappé

Et si ces deux transferts se finalisent, le Paris SG ne sera peut-être pas rassasié. L’Equipe souligne en effet que Luis Campos travaille toujours sur la venue d’un autre attaquant, cette fois-ci axial, pour répondre aux demandes de Kylian Mbappé d’avoir son fameux pivot. Une piste qui n’a pas été oubliée même si les dirigeants parisiens vont devoir réaliser un petit miracle pour boucler toutes ces opérations, alors que l’équipe parisienne patine depuis quelques semaines, et pourrait donc voir son visage être changé à 15 jours du match face au Bayern Munich.