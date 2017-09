PSG : Trois notes de gala, et un joueur en difficulté à Paris

Dans : PSG, Ligue 1.

Dans un style assez inhabituel, le PSG a réalisé le match parfait ce mercredi soir face au Bayern Munich. Un bloc plus bas que d’habitude, un axe complètement fermé, et une projection très rapide vers l’avant, avec une efficacité élevée, même si Neymar aurait pu faire grimper le tableau d’affichage sans une maladresse inhabituelle dans le dernier geste. Qu’importe, avec ce 3-0 face au Bayern Munich, le PSG a prévenu l’Europe que la MCN était une association sur laquelle il fallait compter. Et après ce choc de gala, les traditionnelles notes de L'Equipe sont tombées, et elle font la part à un étincelant Mbappé (8/10), qui récolte la même note que Neymar et Areola, très solide au poste de gardien et qui semble désormais s’être imposé dans son duel à distance avec Trapp.

En revanche, il n’y a qu’un seul joueur qui n’a pas eu plus que la moyenne, il s’agit de Layvin Kurzawa. L’arrière gauche du PSG et de l’équipe de France, qui peine toujours à faire l’unanimité, récolte un 5/10, notamment en raison de ses difficultés à jouer juste quand le jeu s’accélérait. La seule fausse note d’une défense qui aura tout de même, malgré le score, été très sollicitée, et aura parfaitement répondu aux attentes de son entraineur.