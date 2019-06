PSG : Trois joueurs de Serie A dans les bagages de Leonardo ?

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

A son arrivée comme figure de proue des dirigeants qataris en 2011, Leonardo avait frappé fort en ce qui concerne le recrutement.

Avec une constante toutefois, le dirigeant brésilien longtemps passé par l’Italie avait énormément puisé dans le Calcio afin de faire venir les Lavezzi, Verratti, Ibrahimovic, Marquinhos, Thiago Motta, Cavani, Sirigu ou encore Thiago Silva bien sûr. En passe de revenir à son poste, Leonardo, qui vient de quitter le Milan AC, a visiblement toujours un œil de l’autre côté des Alpes. C’est pourquoi la presse italienne annonce déjà un mercato très italien pour le PSG. Encore plus que prévu même.

Car si la piste menant à Allan (Naples) se confirmerait, deux autres joueurs de Serie A seraient directement mis parmi les priorités du Paris Saint-Germain. Il s’agit, selon Radio Kiss Kiss Napoli de Jordan Veretout, milieu de terrain qui sort d’une belle saison avec la Fiorentina et courtisé ardemment par Naples. Défensivement, Leonardo rêverait d’effectuer un très grand coup en faisant signer Kalidou Koulibaly, qui a marqué les esprits cette saison par sa solidité et sa qualité de relance, et pourrait faire l’objet d’un transfert atteignant les 80 ME. Difficilement compatible avec la venue de Matthijs de Ligt, que le PSG ambitionne également de s’offrir cet été, malgré une folle concurrence également.