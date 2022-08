PSG : Trois claques en trois ans, Luis Campos en redemande

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG a fait de Mohamed Simakan un de ses objectifs de l'été, surtout avec les problèmes pour boucler l'arrivée de Milan Skriniar. C'est peine perdu, mais cela ne décourage pas Luis Campos.

Nouveau directeur sportif du Paris Saint-Germain, Luis Campos est sur tous les fronts dans un marché des transferts qui se termine doucement pour le club de la capitale. Certaines pistes sont bloquées, notamment en défense centrale où le plan A nommé Milan Skriniar est toujours à l’Inter Milan. Comme d’habitude, le dirigeant portugais avait d’autres solutions en tête, mais il vient de se prendre un râteau de la part du RB Leipzig pour Mohamed Simakan, dévoile L'Equipe. Pourtant, au départ, les bonnes relations entre les deux clubs avaient permis à ce transfert d’être envisagé. Mais le club allemand estime qu’il n’a plus le temps pour se retourner et trouver un défenseur de ce niveau, d’autant plus que Leipzig a perdu son défenseur central Lukas Klostermann sur blessure récemment. Une piste à oublier donc pour Luis Campos, qui chasse le défenseur central français depuis trois ans tout de même.

La 4e sera la bonne ?

Quand il était en place à Lille, le recruteur avait débuté des négociations avec Strasbourg pour le faire venir, sans résultat. Le natif de Marseille a ensuite commencé à exploser et, alors qu’il était conseiller au Real Madrid, il avait expressément demandé au club espagnol de recruter le Franco-Guinéen, sans succès non plus. Désormais au PSG, Luis Campos a tenté sa chance une troisième fois en trois ans, sans succès. Pas de quoi décourager le dirigeant parisien, qui a fait promettre à ses homologues de Leipzig de garder le contact à ce sujet, afin d’attaquer à nouveau le dossier de Simakan prochainement. La quatrième tentative pourrait être la bonne pour Luis Campos, qui apprécie visiblement énormément les qualités du défenseur central de 22 ans.