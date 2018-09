PSG : Tout sur Marquinhos, Dugarry annonce la tactique de Liverpool

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Depuis le début du mois de septembre, Thomas Tuchel a bien fait comprendre qu’il n’était pas satisfait du recrutement de son équipe, et notamment de l’absence d’un véritable milieu de terrain défensif de métier. Adrien Rabiot n’étant pas un joueur voué à avoir ce rôle dans le système du coach allemand. Résultat, c’est Marquinhos qui s’y colle en ce début de saison, et sans Marco Verratti, le Brésilien devrait avoir cet honneur contre Liverpool. Pour Christophe Dugarry, il s’agira du gros point faible du PSG ce mardi soir à Anfield, et Liverpool ne se gênera pas pour appuyer dessus.

« Liverpool joue énormément sur les côtés avec des latéraux qui prennent la profondeur. Ce n’est pas le point fort du PSG ! Et le problème, ce sera pour ressortir les ballons. Qui va les ressortir ? Les mecs au milieu à Liverpool, ils te harcèlent, te prennent à la gorge. Marquinhos, il n’a pas réussi à ressortir les ballons face à Nîmes ! Ils vont se prendre le pressing, ils vont dire: "Marquinhos, dès qu’ils se retourne, on lui saute dessus." », a prévenu le consultant de RMC, qui promet bien du plaisir au Brésilien, pour le moment pas très à l’aise dans ce rôle de premier relanceur, et qui risque de sentir le souffle des Reds dans son cou pendant tout le match.